Стало известно, в каком районе Самары чаще всего забывают платить по счетам за воду

С начала следующего года коммунальщики вновь будут отключать заядлых должников за водоснабжение Фото: РКС Самара

Сотрудники «РКС-Самара» проанализировали должников частного сектора за воду и канализацию и пришли к выводу, что самые злостные неплательщики проживают в Кировском и Красноглинском районах Самары. Общий долг проживающих здесь домовладельцев – почти 17 миллионов рублей, остальные районы Самары должны коммунальщикам примерно одинаковую сумму – по 6 миллионов каждый.

- Общая задолженность абонентов частного сектора Самары – почти 54 миллиона рублей, - сообщили представители РКС.

Интересно, что в Красноглинском районе должники в среднем уже более 3-х лет забывают вносить плату за воду из уличных колонок. По словам коммунальщиков долг за пользование колонками – это шестая часть всех долгов самарцев.

- Ежемесячно за услугу один человек должен заплатить около 55 рублей – стоимость одной бутылки воды, однако потребители умудряются накопить по несколько тысяч долга, не внося плату несколько лет, - удивляются коммунальщики.

Отметим, с начала следующего 2021 года в Самарской области перестает действовать мораторий на отключение должников, который ввели из-за пандемии коронавируса. Абоненты частного сектора в Кировском и в Красноглинском районах стоят первыми в очереди на отключение водоснабжения за неуплату.