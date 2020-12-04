В Самарской области хотят увеличить прожиточный минимум для пенсионеров со следующего года

- С 1 января 2021 года предлагается утвердить величину прожиточного минимума на уровне 9320 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На заседании правительства Самарской области приняли решение об утверждении величины прожиточного минимума пенсионеров. Ежегодно в каждом регионе устанавливается его величина, которая является основанием для расчета социальной доплаты к пенсии.

- С 1 января 2021 года предлагается утвердить величину прожиточного минимума на уровне 9320 рублей. Сейчас этот показатель составляет 8690 рублей, - отметил председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Как отметил первый вице-губернатор Виктор Кудряшов, законопроект подготовлен в связи с изменением прогнозной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации. В следующем году рост величины прожиточного минимума составит 7,2%.

- Это позволит увеличить число получателей социальной доплаты к пенсии, которую получают пенсионеры с недостаточным трудовым стажем, а также те, кто потерял кормильца, - отметил Виктор Кудряшов.

По итогу заседания областного правительства, законопроект «О внесении изменений в Закон Самарской области «О мерах, направленных на обеспечение исполнения областного бюджета в 2010 – 2022 годах» был направлен на утверждение. Ориентировочно сумма доплат из федерального бюджета в будущем году составит около 2,5 млрд рублей.