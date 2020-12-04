Появились фотографии с пожара на Вилоновской в Самаре, где погибли две женщины

Пожар ликвидировали в 16:12

Сегодня, 4 декабря, в историческом центре города загорелся двухэтажный жилой дом. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. По данным ГУ МЧС, пожару был присвоен повышенный ранг сложности, сохранялась угроза распространения пожара на соседние новые высотные здания.

По прибытию, спасатели эвакуировали из горящего здания пострадавшего. Позже на месте происшествия были обнаружены тела двух погибших женщин.

На месте работают экстренные службы

Возгорание было локализовано в 15:41, а в 16:12 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 350 квадратных метров. Сейчас на месте пожара продолжают работать экстренные службы города, в том числе там находится заместитель прокурора области и представители прокуратуры.

Для тушения пожара привлечены 110 человек, 46 ед. техники, в том числе от МЧС России 76 человек, 28 ед. техники.

На месте работают экстренные службы

Причина возгорания будет установлена Испытательной пожарной лабораторией и дознавателями отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Самара.