В Самаре в следующем году построят детский сад, где предусмотрены 2 группы для детей с особенностями развития

Строительно-монтажные работы ведутся в дневное время, чтобы не мешать жителям Фото: администрация Самары

В администрации Самары объявили о начале строительства нового детского сада на улице Подшипникова. Ранее на том месте располагалось старое здание дошкольного учреждения, которое несколько лет было заброшено. Рабочие демонтировали здание и приступили к строительству нового.

- На этой неделе начали разрывать котлован. Чтобы не мешать местным жителям, строительные работы ведутся только днем, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Новый детский сад на Подшипниковой будет рассчитан на 112 мест, в том числе ясельная группа ясельная группа для малышей до 3-х лет.

В дошкольном учреждении будут предусмотрены 2 группы для детей с особенностями развития, в частности там будут заниматься дети с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутического спектра.

- Строительство здания нового детского сада должны завершить уже к началу августа следующего года, - сообщили в администрации.