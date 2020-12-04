Дмитрий Азаров: начались работы по строительству новых корпусов в крупнейших ковид-госпиталях Самарской области

Дмитрий Азаров поручил главврачу областной больницы лично курировать ход строительства нового корпуса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о начале строительства новых корпусов на базе крупнейших ковидных госпиталей Самарской области. Речь идет об областной больнице имени Середавина и Тольяттинской городской больнице №5.

- Работы уже начались, сейчас идет подготовка площадки под заливку фундамента, - сообщил Дмитрий Азаров.

Глава региона получил главному врачу самарской областной больницы имени Середавина Сергею Пушкину лично курировать стройку, чтобы у региона появились дополнительные возможности.