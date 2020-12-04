В Самарской области спасли двух лебедей со перебитыми крыльями

Найденные птицы проходят реабилитацию в питомнике зоопарка Самары Фото: Самарский зоопарк

Представители Самарского зоопарка рассказали о спасении двух лебедей-шипунов в Самарской области. Взрослого лебедя нашли на озере Ильмень Кинельского района, а молодую птицу, у которой окрас еще сероватого цвета, обнаружили на озере Светлое в Кинельском районе.

Молодые лебеди имеют сероватый окрас крыльев, а, взрослея, становятся белыми

- У обеих птиц были повреждены крылья. Сейчас лебеди проходят реабилитацию в Питомнике Самарского зоопарка, - сообщили представители зоопарка.

Представители Самарского зоопарка не в первый раз спасают редких животных

Интересный факт, шипуном птица названа из-за звука, который она издает, когда раздражается. Лебеди этого вида могут достигать в длину 180 см, а размах их крыльев около 240 см.