В Тольятти на мебельной фабрике произошел крупный пожар

Пожар уже локализован Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Сегодня утром, в субботу 5 декабря, в Тольятти произошел серьезный пожар. В 5:31 дежурному МЧС поступила информация о том, что началось возгорание в цехе производству мебели фабрики "Палонес" на Московском проспекте.

- В 6:50 огонь распространился на рядом стоящий ангар с лакокрасочными материалами. В 8:07 его удалось локализовать на площади 650 кв.м., - отмечают пресс-службе ГУ МЧС по региону.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. На месте происшествия работают 83 спасателя, они используют 31 единицу техники. Причину случившегося и ущерб, причиненный пламенем, позже установят эксперты.