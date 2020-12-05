Новый член совета директоров "Крыльев Советов" поможет команде урегулировать долг перед "Газбанком"

Новый член совета директоров сегодня также побывал на матче с "Енисеем", который "КС" уверенно выиграли Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

5 декабря губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочее совещание, посвященное развитию ФК "Крылья Советов". В разговоре участвовали представители футбольной общественности, а также члены правительства и спонсоры клуба.

На встрече стало известно о некоторых кадровых решениях. Так, в состав совета директоров "КС" войдет Сергей Аракелов - председатель аналогичной структуры в АО КБ "Солидарность".

- Мы развиваем партнерство, сотрудничество с банком по разным направлениям. Это предоставление финансовых услуг, консалтинг, совместные проекты в социальной сфере. Я рад сегодня сообщить о том, что мы будем развивать наше сотрудничество и в рамках "Крыльев Советов". В предыдущий период банк уже участвовал в судьбе клуба, на сегодняшний момент является спонсором клуба. Мы рассчитываем, что расширим этот спектр сотрудничества, - отметил глава региона.

Сергей Аракелов сегодня не только совещался, но и посетил игру "Крыльев" с "Енисеем". Самарцы выиграли со счетом 4-0, а представитель местного банка остался в восторге. От сотрудничества с командой у него большие ожидания.

- Мы понимаем, что на сегодняшний момент "Крылья Советов" нуждаются в определенном реформировании. Видим, что пришло время, когда нужно немножко по-другому посмотреть на финансовую составляющую, на структуру клуба, посмотреть на профпригодность менеджмента и игроков. И с учетом этого мы приняли решение о том, что банк "Солидарность" совместно с правительством региона будет активно принимать участие в управлении клубом, – заявил Сергей.

Так, в ближайшее время банк будет урегулировать вопросы с задолженностью клуба. В частности, она есть перед "Газбанком", санацию которого сейчас проводит агентство по страхованию вкладов. Речь идет о сумме порядка 500 млн.рублей.

Дмитрий Азаров выразил надежду, что участие Сергея Аракелова и его банка в жизни "КС" помогут клубу в дальнейшем развитии. Финансовые дела коллектива идут на поправку, того, что было раньше, давно уже нет. А с новыми людьми проблем станет еще меньше.

Гендиректор зелено-бело-синих Евгений Калакуцкий в свою очередь представил концепцию развития "Крыльев" на несколько лет вперед. В ней важную роль играет воспитание местных футболистов.