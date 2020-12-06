Власти заплатят 748 тысяч рублей за первый этап передачи дворов в собственность самарцев

Передача дворов в собственность жителей в том числе поможет привести их в порядок Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре власти провели торги на определение подрядчика, который сможет до конца декабря оперативно поставить на кадастровый учет более 300 самарских дворов. Делается это для того, чтобы передать земельные участки в собственность жильцов многоквартирных домов, а люди смогут использовать территорию по собственному усмотрению (в рамках закона, разумеется). К примеру, во дворе можно будет оборудовать платную парковку.

В конце ноября самарские чиновники провели аукцион для определения конторы, которая займется постановкой на кадастровый учет земельных участков, занятых многоквартирными домами, в соответствии с утвержденными проектами межевания территории. В конкуре участвовали две фирмы: самарское ООО "Геокомлекс" готово было выполнить эту работу за 3,5 млн рублей, а томское ООО "Инженерные изыскания Сибири" - за 748,8 тысяч рублей. Контакт отдали второй фирме, потому что это должно сэкономить бюджетные деньги.

В соответствии с условиями договора, победитель конкурса до 25 декабря должен поставить на кадастровый учет перечень земельных участков, который включает в себя более, чем 300 позиций, в том числе дома на улицах Молодогвардейской, Самарской, Фрунзе, Красноармейской, Буянова, Фадеева, Ново-Вокзальной и многих других.