На реконструкцию ул.Ново-Садовой потратят 4 млрд рублей

В следующем году ул. Ново-Садовую ждет обновление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2021 году в Самаре начинают реконструкцию ул.Ново-Садовой на участке от ул.Полевой до самого проспекта Кирова. На эти цели, как следует из проекта уточненного реестра расходов регионального минтранса на 2021-2023 гг, запланировано 4 млрд рублей. Проект опубликован на сайте министерства 26 ноября.

Но 4 млрд рублей - это общая сумма, которую планируют получить и потратить за 3 года. В следующем году минтранс получит для начала 1,5 млрд рублей.

Также в 2021 году планируется начало строительства двухуровневой развязки в районе пересечения ул.Ново-Садовой с ул.Советской Армии, выполняться оно будет также в рамках реконструкции ул.Ново-Садовой.

Документ также предусматривает, что с 2021, 2022 и 2023 гг региональный бюджет будет выделять по 5 млрд рублей на Красноглинское шоссе (от моста через реку Сок до Волжского шоссе) и Московское шоссе (от ул. Мичурина до АЗС №115 "Роснефть").