В Самаре мужчину оштрафовали за кепку с эмблемой конопли

Протокол составили сотрудники патрульно-постовой службы полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Куйбышевский районный суд признал виновным гражданина Айдарова в пропаганде наркотиков просто за то, что он шел по улице в кепке с изображением конопли.

Как следует из постановления суда, мужчину задержали вечером 17 сентября в Куйбышевском районе Самары, когда он проходил мимо полицейских в сквере. На голове у него была кепка, которая привлекла внимание сотрудников патрульно-постовой службы. На мужчину составили протокол по ч.1 ст.6.13 КоАП РФ "Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств" и в октябре передали его на рассмотрение в суд.

На заседание гражданин Айдаров не пришел, почему - не известно, суд отмечает, что о месте и времени рассмотрения его уведомили, как положено.

Всего состоялось 2 заседания: 13 и 23 ноября, уже на втором суд вынес свой вердикт и признал Айдарова виновным. Рассуждали служители Фемиды следующим образом: Айдаров не отрицал, что носил кепку с изображением конопли. Изображение наркотика - это его реклама, а реклама наркотиков в России запрещено. Значит, виноват, как ни крути.

Айдарову назначили штраф 4000 рублей, который он обязан выплатить в течение 60 дней с момента вступления решения суда в законную силу. Данных об обжаловании приговора на сайте суда нет.