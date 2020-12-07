Под Самарой в страшной аварии погибло 4 человека, в том числе ребенок

Автомобили превратились в груду металла Фото: ГУ МВД по Самарской области

Ранним утром воскресенья, 6 декабря, на 1140 км трассы М-5 в Исаклинском районе Самарской области произошло ДТП, которое унесло жизни 3-х взрослых и ребенка.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, 37-летний водитель на автомобиле Infiniti FX37, в районе села Старый Шунгут, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с такси Renault Logan, которым управлял 47-летний водитель. В такси ехала семья с ребенком.

- В результате лобового столкновения погибли оба водителя автомобилей и двое пассажиров такси — женщина 1980 года рождения и её дочь 2007 года рождения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Удар был настолько сильным, что от машин практически ничего не осталось. Чтобы извлечь тела погибших из покореженных автомобилей, спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.