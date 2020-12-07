В Самаре большегруз встал поперек Ракитовского шоссе

Водителям следует поискать пути объезда, пока большегруз не уберут с проезжей части Фото: социальные сети

Утром, 7 декабря, жители Самары поделились в социальных сетях фотографиями с Ракитовского шоссе. Судя по кадрам, фура стоит поперек проезжей части, что затрудняет движение транспорта в обе стороны. На Ракитовском шоссе уже собралась пробка.

- Скорее всего сломался. Стоит после Карла Маркса, в сторону Зубчаниновки, - пишут в социальных сетях жители Самары.

Официальной информации о дорожно-транспортном происшествии пока нет, обстоятельства выясняются.