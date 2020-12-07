В Самаре зальют более 120 бесплатных катков

Публикуем адреса, где будут залиты бесплатные катки
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре продолжают заливать катки на территориях образовательных учреждений, в скверах, на спортивных объектах, на площади Куйбышева, на набережной, а также на внутридворовых территориях Самары.
В администрации Самары рассказали, где жители Самары могут бесплатно покататься на коньках.
Железнодорожный район
1. ул. Партизанская, 74
2. ул. Гагарина, 69
3. ул. Гродненская, 1
4. ул. Агибалова,70
5. ул. Революционная, 139
6. ул. Волгина, 142
7. ул. Тухачевского, 224
8. ул. Гагарина, 39
9. ул. Мостовая, 12
10. ул. Пензенская, 47
11. ул. Волгина, 110
12. ул. Пензенская, 65А
13. ул. Дзержинского, 32
14. ул. Агибалова, 7А
Кировский район
15. ул. Арзамасская, 5
16.ул. Ташкентская, 102А
17.ул. Товарная, 17А
18.пр. Землянский, 18
19.ул. Гоголя, 100
20.пр. Кирова, 321
21.ул. Севастопольская, 46А
22.ул. Ташкентская, 113
23.ул. Ташкентская, 148
24.Московское шоссе, 18 км, 1А
25.ул. Путейская, 15
26.пр. Металлургов, 93
27.ул. Майская, 47
28.пр. Кирова, 319
29.пр. Юных Пионеров, 154А
30.ул. Транзитная, 111
31.ул. Стара-Загора, 226А
32.ул. Г. Димитрова, 50
33.пр. Кирова, 277
34.Парк им. 50-летия Октября, площадка
35.Парк им. 50-летия Октября, дорожки
36.ул. Димитрова, 17
37.ул. Демократическая, 57
Красноглинский район
38.п. Красная Глинка, квартал 4, дом 10
39.п. Южный, дома 20, 21, 27, 28
40.п. Береза, квартал 4, дом 11
41.п. Береза, квартал 4, дом 9
42.Микрорайон «Крутые ключи», Бульвар Жалнина, 13
43.Микрорайон «Крутые ключи», ул. Мира, 31
44.п. Прибрежный, ул. Труда, 9 (Сквер Овчарова)
45.п. Управленческий, ул. Солдатская, 20
46.ул. Академика Кузнецова, 7
47.ул. С. Лазо, 23А, стадион «Чайка»
48.ул. С. Лазо, 23А, стадион «Чайка»
49.п. Управленческий, лыжная база «Чайка»
50.п. Мехзавод, квартал 15, дом 26
51.Московское шоссе 24, 5
52.п. Управленческий, ул. С. Лазо, 21
Куйбышевский район
53.ул. Хасановская,33/Новомолодежный пер. 30
54.ул. Воздушного флота, 1 ( «Рубежное»)
55.ул. Казачья, 32 (ЖР Волгарь)
56.ул. Белорусская, 92-100 (п. Сухая Самарка)
57.ул. Силаева, 1 («Кряж»)
58.ул. Пугачевский тракт, 27А
59.ул. Фасадная, 19
60.Долотный переулок, 4
61.ул. Центральная, 11А
62.ул. Арбатская,3/ ул. Фестивальная, 4 (пос. 113 км.)
63.ул. Стадионная, 1А
64.п. Озерный, пер. Сиреневый, 16А
65.Южное шоссе, 5
Ленинский район
66.ул. Молодогвардейская, 211
67.ул. Чернореченская, 18
68.ул. Галактионовская, 128
69.ул. Клиническая, 22
70.ул. Коммунистическая,16
71.Площадь им. Куйбышева
72.Площадь им. Куйбышева
73.пр. Волжский, 10 (Самарская набережная — участок от бассейна ЦСК ВВС до ул. Маяковского)
74.площадь Славы
Октябрьский район
75.ул. Авроры, 122
76.ул. Авроры, 146А
77.ул. Центральная, 27
78.Московское шоссе, 49
79.ул. Ново-Садовая, 25
80.ул. Ялтинская, 2А
81.ул. Печерская, 20А
82.ул. Академика Павлова, 85
83.ул. Лукачева, 17
84.пр. Ленина, 1 (сквер Фадеева)
85.Студгородок СНИУ (Московское шоссе, ул. Лукачева, ул. Гая, ул. Врубеля)
Промышленный район
86.ул. Аминева, 3-5
87.ул. Зои Космодемьянской, 3-5
88.ул. Бубнова, 10
89.Московское шоссе, 276
90.ул. Ташкентская, 204
91.ул. Г. Димитрова, 107 (ул. Тополей, 4)
92.ул. Ново-Вокзальная, 271 (ул. Ново-Садовая,232)
93.ул. Солнечная, 43А
94.ул. Рыльская, 44
95.ул. Ново-Вокзальная, 124
96.Демократическая, 32
97.Московское шоссе, 131
98.ул. Вольская, 77-83
99.ул. Ново-Вокзальная, 61-63
100.ул. Нагорная, 11
101.ул. Силина, 10
102.ул. Ново-Вокзальная,193а
103.Московское шоссе,101
104.ул. Ново-Садовая, 377
105.ул. Каховская, 7
106.ул. Солнечная, 63
107.ул. Воронежская, 232
108.ул. Фадеева, 61
109. Ново-Вокзальная, 203А
110.ПКиО им. Ю.А. Гагарина
111.ПКиО им. Ю.А. Гагарина
Самарский район
112.ул. Л. Толстого, 97А, стадион «Динамо»
Советский район
113.ул. Дыбенко, 36
114.ул. Советской Армии, 25/пер. Брусчатый, 14
115.ул. Партизанская, 206
116.ул. Экспериментальная, 5
117.ул. Аэродромная, 54
118.ул. Запорожская, 24
119.ул. Промышленности, 319
120.ул. Гагарина, 118
121.ул. Аэродромная, 90