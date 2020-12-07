В Самаре зальют более 120 бесплатных катков

Публикуем адреса, где будут залиты бесплатные катки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжают заливать катки на территориях образовательных учреждений, в скверах, на спортивных объектах, на площади Куйбышева, на набережной, а также на внутридворовых территориях Самары.

В администрации Самары рассказали, где жители Самары могут бесплатно покататься на коньках.

Железнодорожный район

1. ул. Партизанская, 74

2. ул. Гагарина, 69

3. ул. Гродненская, 1

4. ул. Агибалова,70

5. ул. Революционная, 139

6. ул. Волгина, 142

7. ул. Тухачевского, 224

8. ул. Гагарина, 39

9. ул. Мостовая, 12

10. ул. Пензенская, 47

11. ул. Волгина, 110

12. ул. Пензенская, 65А

13. ул. Дзержинского, 32

14. ул. Агибалова, 7А

Кировский район

15. ул. Арзамасская, 5

16.ул. Ташкентская, 102А

17.ул. Товарная, 17А

18.пр. Землянский, 18

19.ул. Гоголя, 100

20.пр. Кирова, 321

21.ул. Севастопольская, 46А

22.ул. Ташкентская, 113

23.ул. Ташкентская, 148

24.Московское шоссе, 18 км, 1А

25.ул. Путейская, 15

26.пр. Металлургов, 93

27.ул. Майская, 47

28.пр. Кирова, 319

29.пр. Юных Пионеров, 154А

30.ул. Транзитная, 111

31.ул. Стара-Загора, 226А

32.ул. Г. Димитрова, 50

33.пр. Кирова, 277

34.Парк им. 50-летия Октября, площадка

35.Парк им. 50-летия Октября, дорожки

36.ул. Димитрова, 17

37.ул. Демократическая, 57

Красноглинский район

38.п. Красная Глинка, квартал 4, дом 10

39.п. Южный, дома 20, 21, 27, 28

40.п. Береза, квартал 4, дом 11

41.п. Береза, квартал 4, дом 9

42.Микрорайон «Крутые ключи», Бульвар Жалнина, 13

43.Микрорайон «Крутые ключи», ул. Мира, 31

44.п. Прибрежный, ул. Труда, 9 (Сквер Овчарова)

45.п. Управленческий, ул. Солдатская, 20

46.ул. Академика Кузнецова, 7

47.ул. С. Лазо, 23А, стадион «Чайка»

48.ул. С. Лазо, 23А, стадион «Чайка»

49.п. Управленческий, лыжная база «Чайка»

50.п. Мехзавод, квартал 15, дом 26

51.Московское шоссе 24, 5

52.п. Управленческий, ул. С. Лазо, 21

Куйбышевский район

53.ул. Хасановская,33/Новомолодежный пер. 30

54.ул. Воздушного флота, 1 ( «Рубежное»)

55.ул. Казачья, 32 (ЖР Волгарь)

56.ул. Белорусская, 92-100 (п. Сухая Самарка)

57.ул. Силаева, 1 («Кряж»)

58.ул. Пугачевский тракт, 27А

59.ул. Фасадная, 19

60.Долотный переулок, 4

61.ул. Центральная, 11А

62.ул. Арбатская,3/ ул. Фестивальная, 4 (пос. 113 км.)

63.ул. Стадионная, 1А

64.п. Озерный, пер. Сиреневый, 16А

65.Южное шоссе, 5

Ленинский район

66.ул. Молодогвардейская, 211

67.ул. Чернореченская, 18

68.ул. Галактионовская, 128

69.ул. Клиническая, 22

70.ул. Коммунистическая,16

71.Площадь им. Куйбышева

72.Площадь им. Куйбышева

73.пр. Волжский, 10 (Самарская набережная — участок от бассейна ЦСК ВВС до ул. Маяковского)

74.площадь Славы

Октябрьский район

75.ул. Авроры, 122

76.ул. Авроры, 146А

77.ул. Центральная, 27

78.Московское шоссе, 49

79.ул. Ново-Садовая, 25

80.ул. Ялтинская, 2А

81.ул. Печерская, 20А

82.ул. Академика Павлова, 85

83.ул. Лукачева, 17

84.пр. Ленина, 1 (сквер Фадеева)

85.Студгородок СНИУ (Московское шоссе, ул. Лукачева, ул. Гая, ул. Врубеля)

Промышленный район

86.ул. Аминева, 3-5

87.ул. Зои Космодемьянской, 3-5

88.ул. Бубнова, 10

89.Московское шоссе, 276

90.ул. Ташкентская, 204

91.ул. Г. Димитрова, 107 (ул. Тополей, 4)

92.ул. Ново-Вокзальная, 271 (ул. Ново-Садовая,232)

93.ул. Солнечная, 43А

94.ул. Рыльская, 44

95.ул. Ново-Вокзальная, 124

96.Демократическая, 32

97.Московское шоссе, 131

98.ул. Вольская, 77-83

99.ул. Ново-Вокзальная, 61-63

100.ул. Нагорная, 11

101.ул. Силина, 10

102.ул. Ново-Вокзальная,193а

103.Московское шоссе,101

104.ул. Ново-Садовая, 377

105.ул. Каховская, 7

106.ул. Солнечная, 63

107.ул. Воронежская, 232

108.ул. Фадеева, 61

109. Ново-Вокзальная, 203А

110.ПКиО им. Ю.А. Гагарина

111.ПКиО им. Ю.А. Гагарина

Самарский район

112.ул. Л. Толстого, 97А, стадион «Динамо»

Советский район

113.ул. Дыбенко, 36

114.ул. Советской Армии, 25/пер. Брусчатый, 14

115.ул. Партизанская, 206

116.ул. Экспериментальная, 5

117.ул. Аэродромная, 54

118.ул. Запорожская, 24

119.ул. Промышленности, 319

120.ул. Гагарина, 118

121.ул. Аэродромная, 90