В Кировском районе Самары на переходе сбили двух женщин с двумя детьми

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром, 7 декабря, в 9:15 на нерегулируемом переходе, в районе дома №159 по улице Ташкентской, были сбиты пешеходы с детьми.

По данным ГУ МВД по Самарской области, водитель на автомобиле Тойота, двигаясь по улице Ташкентская со стороны Московского шоссе, допустил наезд на пешеходов. В результате пострадали две женщины и две девочки 2011 годов рождения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, водитель находился в трезвом состоянии. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.