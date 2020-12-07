Где нашли новых инфицированных и кто умер от коронавируса за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки нашли еще 274 человека, которые заболели коронавирусом. Из них, 225 человек лечились от внебольничной пневмонии и ОРВИ, а 49 человек не имели никаких симптомов заболевания.

Половина из суточных заболевших — жители Самары (134 человека), в Тольятти нашли 29 инфицированных, в Красноярском районе — 15, в Кинель-Черкассах — 12, в Сызрани — 11, в Похвистнево — 8, в Новокуйбышевске и в Богатовском районе по 7 человек, в Пестравке, Борском районе и Жигулевске нашли по 6 зараженных, из Большеглушицкого, Челно-Вершинского, Похвистневского района — по 5, из Ставропольского района — 4, из Октябрьска, Чапаевска, Большечерниговского района — по 3, из Приволжского района — 2, из Отрадного, Шенталинского и Нефтегорского районов — по 1.

Всего с начала пандемии в Самарской области заразились 24 213 жителей. Из общего числа 21 936 человек успешно справились с опасной болезнью, в том числе 281 человек за минувшие сутки.

За сутки от коронавируса скончались 4 человека, у всех были сопутствующие заболевания. Самая молодая Среди умерших - 46-летняя женщина, страдала заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. У 61-летней женщины и 62-летнего мужчины были заболевания сердечно-сосудистой системы, а у 85-летней женщины — заболевания органов дыхания.