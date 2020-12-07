В Самаре с козырька подъезда сняли труп мужчины в одних трусах

Свидетели пугающего инцидента поделились фотографиями работы спасателей Фото: очевидец

Как сообщают спасатели городского спасотряда, 7 декабря, около половины двенадцатого дня, поступил вызов от очевидцев, что на козырьке подъезда дома №78 по улице Стара-Загора обнаружено тело погибшего неизвестного мужчины в нижнем белье.

- Вызов поступил в 11:32. К месту вызова была направлена дежурная смена спасателей в составе четырех человек, - рассказали в городском поисково-спасательном отряде города Самара.

Спасатели использовали альпснаряжение, чтобы снять тело мужчины с козырька подъезда. Очевидцы, которые наблюдали за работой со стороны, рассказали, что мужчина был в одних трусах — ни верхней одежды, ни обуви на нем не было.

Выяснить подробности случившегося и установить личность погибшего предстоит сотрудникам правоохранительных органов.