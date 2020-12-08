60% населения Самарской области собираются привить от COVID-19

Массовая вакцинация будет проходить поэтапно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается массовая вакцинация от гриппа. На сегодня уже 46% населения региона сделали прививку, сообщили в пресс-службе областного правительства.

- До конца декабря будут оставшиеся поставки вакцины – за счет закупки на средства из федерального, регионального бюджетов и за счет работодателей, что позволит охватить необходимые 60% населения, - сообщили на заседании оперативного штаба Самарской области.

По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, за счет работодателей было сделано около 16 тысяч прививок, однако губернатор Дмитрий Азаров посчитал этот показатель крайне низким.

- Необходимо усилить работу с предприятиями в части кампании по вакцинации, -отметил Дмитрий Азаров.

Что касается вакцинации от новой коронавирусной инфекции, то в конце этого года в Самарскую область должны завести 2 571 дозу вакцины. Уже подготовлен приказ минздрава, в котором отражен регламент работы с вакциной, а также определены медучреждения, где есть необходимые условия для хранения вакцины.

- Определен транспорт для доставки вакцины со складов до учреждений, где будет проводиться вакцинация. Определены списки медработников, которые подлежат вакцинации в первую очередь. Сюда же будет включен ряд социальных работников — сотрудников социальных учреждений, поскольку риск заражения для них высок наравне с медицинскими работниками, - отметил министр здравоохранения Армен Бенян.

Губернатор Дмитрий Азаров поручил региональному министерству здравоохранения в кратчайший срок определить то количество вакцин, которое необходимо для поэтапной вакцинации 60% населения региона.

- Сейчас идет речь о массовой вакцинации. Обращаю внимание на своевременность подачи заявок. Действуйте активно. Это в первую очередь здоровье медработников, которые каждый день выходят на передовую, - сказал Дмитрий Азаров.