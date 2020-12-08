Под Самарой автобус врезался в стоящий на обочине манипулятор: есть пострадавшие

Данных о пострадавших и причинах аварии на данный момент нет Фото: ГУ МВД по Самарской области

Около 10 часов утра, 8 декабря, на автодороге «Самара-Бугуруслан» произошло столкновение автобуса ПАЗ и манипулятора. По данным ГУ МВД по Самарской области, автобус врезался в стоявший на обочине манипулятор.

- В результате столкновения трое пассажиров автобуса получили незначительные травмы, - сообщили в ГУ МВД.

Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

В социальных сетях появились фотографии и видеозаписи с места аварии. Очевидцы говорят, что ДТП произошло за Кинелем, по дороге в сторону Отрадного.