Самарский хирург первый в России провел уникальную операцию на позвоночнике

В больнице Пирогова провели первую в России операцию на позвоночнике через живот пациента Фото: Минздрав Самарской области

30 ноября 2020 года, заведующий нейрохирургическим отделением Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Сергей Сергеев провел уникальную операцию по удалению грыжи межпозвонкового диска способом, который был выполнен в России впервые.

Операция по удалению грыжи межпозвонкового диска является одной их самых распространенных операций в позвоночной хирургии. Считается, что установка искусственного диска в поясничном отделе позвоночника – это наиболее эффективно, вместе с тем технически сложно. До настоящего времени операцию по установке диска проводили только слева.

- Это радикальная операция с полным восстановлением функции позвоночника. Сложность операции состоит в переднем доступе к позвоночнику через живот с деликатным выделением крупнейших сосудов: аорты и полой вены. В мире не так много хирургов, которые владеют такой уникальной техникой, - рассказали в министерстве здравоохранения Самарской области.

По словам медиков, обычно такие операции проводятся из левостороннего доступа, это значительно облегчает подход к позвонкам. Что касается правостороннего доступа, то технически это гораздо сложнее, однако при необходимости остается вариант привычного доступа слева.

- Это радикальная операция, как установка мини-протеза по типу, допустим, замены коленных, тазобедренных суставов, - пояснил заведующий нейрохирургическим отделением №5 Самарской городской клинической больницы 1 им. Пирогова, кандидат медицинских наук Сергей Сергеев.

По словам хирурга, также и искусственный диск - на всю оставшуюся жизнь. Но если вдруг возникнет воспаление, аллергическая реакция или, к примеру, в силу какой-либо травмы диск выпадет, хирургу будет значительно проще исправить ситуацию, чем, если бы операция проводилась слева.