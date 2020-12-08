Жителям Самары подарят тортик, если у них нет долгов по коммунальным платежам

Деньги и сладости - что выберут самарцы? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коммунальщики Самары запустили традиционную акцию перед Новым годом для своих абонентов. Как рассказали в компании РКС-Самара, тем, кто исправно весь год оплачивал счета и не имеет долгов, компания подарит сладкий презент.

- Принять участие в акции «В Новый год – без старых долгов» может любой абонент без долгов за холодную воду и отопление. Необходимо оплатить квитанцию за ноябрь и аванс за декабрь. Платежки за два последних месяца уже разнесли по почтовым ящикам жителей Самары, - рассказали в РКС.

Следует отметить, что аванс за декабрь был рассчитан, исходя из значений ноября. Тем, кто не хочет участвовать в акции коммунальщиков, оплачивать сейчас авансовую часть не обязательно, можно оплатить счет за декабрь в январе.

Уже в этот понедельник, 7 декабря, компания РКС-Самара вручила первым участникам презенты. В качестве поощрительного презента выступил тортик. Его можно получить в одном из центров обслуживания клиентов, а также в центральном офисе ресурсной компании.

- Самым дисциплинированным клиентам компания переводит 100 рублей на лицевой счет за воду и канализацию. Этот подарок можно выбрать как альтернативу традиционному тортику и получить дистанционно, не посещая офис, - отметили в РКС.

Акция "В Новый год — без старых долгов" будет проходить до 25 декабря 2020 года.