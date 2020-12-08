Трасса "Самара-Пугачев" стала федеральной

Дорога "Самара-Пугачев" стала федеральной

Трасса "Самара-Пугачев" переведена на федеральный уровень. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, представив соответствующее постановление правительства.

В соответствии с документом, перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения пополнила дорога "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград (Р 229)". Общая протяженность трассы составляет 792 кг, из которых 187 км приходится на Самарскую область.

Как отметил Хинштейн, перевод дороги на федеральный уровень улучшит качество ее содержания и сэкономит средства бюджета Самарской области.