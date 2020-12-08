Дмитрий Азаров обсудил экологическую ситуацию в области с главой межрегионального управления Росприроднадзора

Дмитрий Азаров обсудил экологическую обстановку в Тольятти и микрорайоне Волгарь в Самаре с главой межрегионального управления Росприроднадзора

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с исполняющим обязанности руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олегом Кручининым обсудили экологическую обстановку в Тольятти и микрорайоне Волгарь в Самаре.

В частности, поднималась тема о ситуации в Тольятти, где в минувшие выходные жители высказывали обеспокоенность из-за образовавшегося густого тумана. Как отметил Олег Кручинин, это нормальное для данного времени года и температурного режима явление.

Также сейчас Росприроднадзор ведет работу по согласованию с прокуратурой графика проверок предприятий, которые могут выступать потенциальными загрязнителями атмосферного воздуха в микрорайоне Волгарь в Самаре. График будет утвержден органами прокуратуры 15 декабря.

"Самарский регион является промышленно развитым, соответственно, характеризуется наличием в нем предприятий с достаточно большой нагрузкой на экологию. Мы понимаем, что сегодня нам предпринять по ситуации в Тольятти. 8 декабря подписываю и передаю в рассылку для предприятий предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в сфере охраны атмосферного воздуха. Это предупреждение перед проведением контрольно-надзорных мероприятий", - сказал исполняющий обязанности руководителя управления Росприроднадзора.

Олег Кручинин рассказал, что в регионе намерены поменять обстановку, отметив при этом позитивные изменения. Контролирующие органы фиксируют снижение выбросов от наземного транспорта, который является основным источником загрязнений в городах. Так, в Тольятти позитивный эффект дало открытие развязки на участке 974 км трассы М5 в районе микрорайона Шлюзовой.