Александр Хинштейн раскритиковал введение платных парковок в Самаре

Александр Хинштейн рассказал, что думает о платных парковках

Депутат Госдумы Александр Хинштейн раскритиковал идею с введением в центре Самары платных парковок. Он считает, что это несвоевременно: людям не предложили альтернативу, не создали соответствующую инфраструктуру.

- За что будут брать деньги? За то, что кто-то придет и масляной краской нарисует какие-то линии на асфальте, уложенном на государственные деньги? Я считаю, что это неправильно, и как депутат от Самарского округа, в который входит и старый центр, я против этого, - рассказал Александр Хинштейн в интервью порталу ВолгаНьюс.

При этом он заметил, что открытие платных парковок неминуемо - по такому пути идет весь мир. Но люди должны понимать, за что они платят, какие реальные услуги получат за эти деньги. И, конечно же, альтернативой использованию личного транспорта в "платном" центре должны стать поездки на общественном транспорте, соответственно, это направление должно быть хорошо развито.

Напомним, что платные парковки должны появиться в регионе уже в 2021 году. В схему попали 41 улица и площадь Куйбышева. Базовый тариф 45 рублей.