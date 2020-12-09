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В Самаре могут продолжить аресты высокопоставленных лиц, связанных с "законовскими"

На очереди некий "друг", руководитель одного из оперативных подразделений ГУ МВД региона
Анастасия МЫШКИНА
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Хинштейн отметил, что дела на высокопоставленных лиц могут продолжиться

Хинштейн отметил, что дела на высокопоставленных лиц могут продолжиться

В Самаре могут продолжиться задержания по делу "законовских". Под жернова правосудия уже попали экс-замначальника управления Росгвардии Дмитрий Сазонов, бывший прокурор Безенчукского района Алексей Павлов, уголовное дело завели в отношении замначальника управления МВД Самары Вячеслава Хомских. В интервью Волга Ньюс депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что могут последовать и новые шаги.

- В записной книжке Гафурова есть еще человек, зашифрованный как "друг". Так записан руководитель одного из оперативных подразделений ГУ МВД по Самарской области. Это не единственное подтверждение о причастности этого лица к деятельности "законовской" преступной группировки, - отметил Хинштейн.

Также депутат отметил, что надеется "друг" покинет систему по решению генерала Винникова. И высоко оценил работу нового прокурора Сергея Бережицкого и начальника управления УФСБ Андрея Акулина.