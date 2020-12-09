В Самаре брошенный муж вывез любовника своей жены на кладбище и там стал требовать у него компенсации за страдания

В семейные разборки пришлось вмешаться следователям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские следователи вынуждены были вмешаться в любовный треугольник, сложившийся в мусульманской семье после того, как на почве любви и ревности была совершена череда преступлений.

- В августе я ехал на своем автомобиле по дороге в Советском районе Самары. Вдруг меня подрезает иномарка, я бью по тормозам, чудом останавливаюсь вовремя. Тут из иномарки выбегают двое, силой вытаскивают меня из машины и запихивают в свою, - рассказывал позже следователям предполагаемая жертва любовного треугольника. - Меня вывезли на кладбище, где угрожали и вымогали у меня деньги – 235 тысяч рублей.

По предварительным данным, 34-летний пострадавший стал новым возлюбленным женщины, которая ранее была замужем за одним из похитителей. Расторгнут ли официально брак, пока не ясно, но женщина уже переехала к новому избраннику.

«Старый» муж таким поворотом событий остался крайне недоволен. По предварительным данным, он сильно избил соперника, а денег требовал у него в качестве компенсации морального вреда за потерю жены.

Уголовное дело 7 декабря возбудили по статье «Похищение человека», подозреваемые, которые замешаны в этой истории, пока находятся на свободе.