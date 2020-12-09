8 жителей Самарской области умерли от коронавируса за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Самарской области опубликовали данные по летальным случаям среди пациентов с коронавирусом.

За минувшие сутки скончались 8 пациентов, у которых был подтвержден диагноз коронавирус. Среди них женщина 67 лет и мужчина 61 года, которые страдали сопутствующими заболеваниями эндокринной системы, мужчины 62, 72 и 80 лет, а также 67-летняя женщина, у которых были заболевания сердечно-сосудистой системы, и две женщины 71 года и 68 лет, у которых были заболевания эндокринной системы и болезни сердца.

С начала пандемии в Самарской области от коронавируса скончались 471 пациент. Показатель смертности на 100 тысяч населения Самарской области составляет 14,75, по России – 30,63. Коэффициент летальности в регионе – 1,9, а в стране – 1,76.