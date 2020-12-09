В Самаре вырастут цены на проезд в маршрутках

Частные перевозчики запланировали увеличение стоимости проезда на 25 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В межмуниципальных маршрутных автобусах Самары появились объявления о повышении стоимости проезда с 25 декабря 2020 года. Жители Самары увидели подобные объявления в автобусах №110, №410 и №492.

В автобусе №110, который курсирует от Центрального автовокзала до Красного Яра, сообщили, что проезд поднимется на 10 рублей.

Пассажиров маршрутки № 410, которая также соединяет Самару и Красноярский район, предупредили о повышении стоимости проезда на 5 рублей.

А в автобусе №492, который следует в Новокуйбышевск, объявили об увеличении цены билета на 5 рублей. Стоит отметить, что на этом маршруте стоимость проезда зависит от того, сколько остановок проедет пассажир.

Напомним, что ранее волнение у пассажиров вызвала информация об увеличении регулируемого тарифа на общественном транспорте. Но в мэрии объяснили, что для обычных пассажиров ничего не изменится.