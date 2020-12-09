В Самаре столкнулись два «Аутлендера»: пострадал ребенок

"Собратья" не поделили проспект Кирова в Самаре Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным ГУ МВД по Самарской области, 8 декабря на проспекте Кирова произошло столкновение двух кроссоверов Mitsubishi Outlander.

- 41-летняя женщина, выполняя левый поворот на разрешающий сигнал светофора, врезалась в автомобиль той же марки под управлением 36-летнего мужчины. В автомобиле женщины находился ребенок 11 лет, девочка получила травму головы, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате столкновения автомобиль женщины отбросило в металлический светофорный столб. Девочка, которая находилась на заднем сидении, получила травму головы и была на скорой отправлена в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение.