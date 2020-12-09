В Самаре состоялось открытие мемориала в память о четырех легендарных лётчиках

Фото: Андрей Савельев

В День героев Отечества в Самаре состоялось открытие мемориальных досок в честь четырех Героев Советского Союза. Мемориал находится на здании штаба соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа.

На торжественном мероприятии присутствовал командир соединения ПВО генерал-майор Олег Никаноров, а также военнослужащие соединения, родственники Героев СССР и юнармейцы.

Мемориальные доски были открыты генералам Балдину Анатолию Михайловичу и Буркину Михаилу Ивановичу, а также полковникам Сафонов Фёдору Матвеевичу и Хальзову Виктору Степановичу под залпы оружейного салюта.

- Память о Героях – это наши дела в настоящем. Это наглядные пример всеобщего уважения и патриотического воспитания подрастающего поколения, - сказал генерал-майор Олег Никаноров.

Генерал дивизии очень уверен, что данные мемориальные доски в память о Героях Советского Союза будут местом всеобщей гордости и предложения перед подвигом наших дедов и прадедов.

В конце мероприятия военнослужащие почтили минутой молчания память ушедших Героев и прошли торжественным маршем с равнением на мемориальные доски.