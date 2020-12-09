Кредитный потребительский кооператив отдадут под суд за помощь жительнице Самары в обналичивании маткапитала

Женщина получила 453 тысячи из материнского капитала за фиктивный договор займа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратурой Октябрьского района г. Самары проведена проверка соблюдения прав несовершеннолетних, при реализации национального проекта «Демография». Как стало известно в результате проверки, кредитный потребительский кооператив «Мари Инвест» предлагали своим клиентам обналичить материнский капитал с помощью фиктивного договора займа на строительство недвижимости.

- В конце 2019 года жительница Самары заключила фиктивный договор займа на строительство жилья с должностным лицом КПК «Мари Инвест», после чего получила 453 тысячи рублей из маткапитала, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат в крупном размере». Прокуратура Октябрьского района города Самары взяли на контроль ход расследования данного уголовного дела.