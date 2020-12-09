Мост через Волгу в Самарской области будет "умным" по умолчанию

Уникальный проект в регионе реализуют прямо сейчас

Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание, на котором были озвучены первые итоги работы по проекту "Умные дороги" в Самарской области. Реализуют его компания СМАРТС и Глонасс. Пилотная зона была создана на части дороги между Самарой и Тольятти. В этом году компания СМАРТС сконструировала макета на участке Московского шоссе, где уже используются системы связи V2X - самарская разработка помогает автомобилям и дорожной инфраструктуре обмениваться данными.

Уже сейчас воспользоваться умной дорогой можно, установив в машину устройство, имеющее связь с базовыми станциями системы связи. Уже со следующего года их будут устанавливать по умолчанию крупнейшие автоконцерны.

- В рамках макета умной дороги, который мы реализовали в Самаре, мы произвели интеграцию нескольких технологий – V2X и акустический мониторинг. Последнее – это волокно, которое «слышит» события на дороге. А соответствующее программное обеспечение обрабатывает информацию и передает сигнал автомобилям о потенциально опасной ситуации, - поделилась первыми достижениями генеральный директор АО СМАРТС Елена Бибикова.

Переговоры по созданию приборов для машин ведутся с Жигулевской долиной, уже есть возможный инвестор. А еще Елена Бибикова предложила сразу применить технологии компании при строительстве нового Волжского моста в обход Тольятти. Дмитрий Азаров согласился, что это нужно делать уже сейчас:

- Мы строим мост будущего, и он должен строиться по стандартам будущего с точки зрения инновационной инфраструктуры, - отметил он.