В Тольятти заработает общественная система мониторинга воздуха

В Тольятти займутся общественным мониторингом состояния воздуха

В Тольятти начнет работу система общественного мониторинга атмосферного воздуха. Закупить для общественников специализированные мобильные датчики обещал директор ГК ЭкоВоз Денис Волков.

- Для Тольятти была куплена мобильная эколаборатория, кроме того - я сейчас добиваюсь выделения дополнительных 30 миллионов рублей из бюджета Самарской области на развитие стационарных постов мониторинга воздуха, но этого недостаточно - нужна также и независимая система мониторинга атмосферного воздуха, - отметил он.

Денис Волков отметил, что пообщался с представителями резидента "Жигулевской долины" компанией "Аиралаб Рус" и решил купить у них 20 мобильных датчиков, а также покрыть затраты компании на техническую поддержку и создание электронной системы наблюдения.

- Компания не только установит в городе датчики, но и разработает Интернет-площадку, на которой любой человек сможет отслеживать ситуацию с выбросами, - отметил Волков.

Места для установки датчиков выберут совместно с эко-активистами. Также директор ГК "ЭкоВоз" призвал и другие предприятия покупать датчики и устанавливать их - ведь система мониторинга в этом случае будет более эффективной.