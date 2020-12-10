В Тольятти неизвестный в черной балаклаве порезал ножом 91-летнюю пенсионерку и ее родственницу

Полиция ведет поиски преступника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне вечером, 9 декабря, в Тольятти было совершено нападение на двух женщин - 91-летнюю пенсионерку и ее 53-летнюю родственницу. Все произошло в квартире на улице Мира, где они проживают.

- Примерно в 23:30 неизвестный в черной балаклаве и зеленой куртке удлиненного типа оказался в помещении и ударил их ножом. Обе госпитализированы с ранениями живота, - рассказывает корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Преступник забрал из чужого жилища планшет, мобильный телефон и 100 тысяч рублей. После этого он скрылся в неизвестном направлении.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту разбоя. Злодея за маской пострадавшие не разглядели, только запомнили, что у него светлые глаза. Сейчас оперативники ведут поиски подозреваемого.