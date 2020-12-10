Музей Алабина в Самаре отремонтируют на деньги из федерального бюджета

Самарский областной историко-краеведческий музей имени Петра Владимировича Алабина является одним из старейших музеев Поволжья

На официальном сайте Правительства РФ появилась информация о том, что на модернизацию культурных учреждений будет направлено более 4,6 миллиардов рублей из федерального бюджета. Средства на реконструкцию объектов культуры получат 22 региона страны в течение трех лет.

- Федеральное финансирование поможет отремонтировать театры и дома культуры, построить новые концертные залы, отреставрировать музеи и объекты культурного наследия. Председатель правительства Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение, - сообщили на сайте правительства.

В распоряжении о распределении этих средств указана, в частности, и Самарская область. На деньги из федерального бюджета планируется провести капитальный ремонт областного историко-краеведческого музея имени П. В. Алабина.

Кроме того, в числе выбранных регионов, в Йошкар-Оле построят новое здание для Марийской государственной филармонии, в Альметьевске возведут киноконцертный зал, реконструируют Дом народного творчества в Благовещенске. Отремонтируют также драматические театры в Красноярске, Кургане, Новосибирске, Мурманске, Рязани, Челябинске, а также детские театры в Великом Новгороде и Волгограде.