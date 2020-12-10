В Самаре загорелось кафе на берегу Волги: пострадал пожилой мужчина

35 человек тушили загоревшееся кафе на берегу Волги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около 5 часов утра, 10 декабря, в экстренные службы города поступило сообщение о пожаре в здании на улице Лейтенанта Шмидта, 1В. По этому адресу находится кафе на берегу Волги «Дети лейтенанта Шмидта». По данным ГУ МЧС по Самарской области, произошло возгорание пристроя и частично мансарды здания.

- Площадь пожара составила 200 квадратных метров, пожару был присвоен повышенный ранг «1 БИС». Пожар удалось ликвидировать в 5:20. В результате пожара пострадал мужчина 1957 года рождения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Для ликвидации пожара привлекались 35 человек личного состава МЧС и 8 единиц спецтехники. В каком состоянии сейчас пострадавший мужчина и был ли он госпитализирован в больницу, не сообщается.