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Театр "Самарская площадь" получил грант правительства РФ на постановку спектакля

Премьера спектакля "Чужая жена и муж под кроватью" запланирована на апрель 2021 года
Вячеслав СОРОКИН
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Самарский театр получил грант правительства РФ на постановку спектакля

Самарский театр получил грант правительства РФ на постановку спектакля

Театр "Самарская площадь" поставит спектакль "Чужая жена и муж под кроватью" на средства гранта правительства страны. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Получателей гранта определил. Экспертный совет Минкультура РФ. Конкурс на получение грантов стартовал в сентябре текущего года. Всего заявки подали 203 театральных и 89 музыкальных коллективов.

Помимо "Самарской площади" гранты также получили театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов. За счет гранта самарский театр поставит спектакль "Чужая жена и муж под кроватью" - это пьеса Александра Игнашова на тему одноименного рассказа Федора Достоевского.

"В этом году впервые муниципальные драматические театры смогли участвовать в конкурсе грантов. Рискнули, отправили заявку, и нам удалось его получить. Я считаю, что немаловажную роль в отборе сыграло то, что спектакль открывает Федора Достоевского как сатирического писателя. Мы постарались раскрыть такую неизвестную публике грань творчества автора, как юмор. Нам очень отрадно, что к 200-летию писателя мы сможем подготовить достойный спектакль с музыкальным наполнением", - рассказала Наталья Носова.

Премьера спектакля запланирована на апрель 2021 года.

Культура