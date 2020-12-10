В Самаре пройдет выставка, посвященная 130-летию со дня рождения архитектора Щербачева

Выставка в музее Алабина продлится до конца февраля 2021 года

В Самаре откроется выставка "Обаяние таланта", посвященная 130-летию со дня рождения архитектора социалистического города Куйбышева (Самары) Петра Щербачева. Об этом говорится в сообщении правительства Самарской области.

Петр Щербачев является внуком градоначальника Петра Алабина и сыном архитектора Александра Щербачева. Архитектор спроектировал более 180 зданий в городе. Он создал облик индустриальной Самары в первой половине XX века в 20-50-е годы.

На выставке представлены предметы из семейного архива Щербачева, в том числе, личные записи, документы, проекты художественных работ. Архитектурное творчество иллюстрирует фотовыставка, составленная из авторских и архивных фотографий. Впервые будут показаны его акварельные рисунки, на которых изображены виды города, жители, природа.

Выставка откроется 22 декабря текущего года в Самарском областном историко-краеведческом музее им. Алабина и продлится до конца февраля 2021 года.