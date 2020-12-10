Пять команд самарского "Кванториума" вышли в финал международного конкурса

Сразу пять команд вышли в финал

Самарские "кванторианцы" стали участниками финала международного конкурса детских инженерных команд "Кванториада - 2020". Впервые за все время работы технопарка "Кванториум" в регионе, столь высокого результата добились так много команд. Всего в финальной части выступят 75 команд.

В направлении "Беспилотный анализ" в заключительную часть прошли воспитанники аэроквантума "Так, орлы!" и "СамАэро". Ребята работали над проектом беспилотников для доставки биометрического материала и возврата анализлв к оператору.

А команда "Лицо с моноклем" выступит в номинации "Космическая удаленка" с самоочищающейся зубной щеткой. Она по задумке должна повысить комфорт космонавтов на орбите.

Финал также пройдет в дистанционном режиме - команды доработают свои проекты и те, кто справится с заданием, станет победителем. Результаты финала станут известны в конце декабря.

Напомним, что ранее самарский "Кванториум 63" вошел в тройку лидеров по России. Задачу вовлечь как можно больше детей в техническое творчество ставил губернатор Дмитрий Азаров.