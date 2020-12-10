И танец, и показ мод: в Самаре покажут уникальный спектакль

Руководство театра рассказало об уникальной премьере

В этом году из-за коронавирусных ограничений многие театральные постановки самарцы смогли увидеть лишь в интернет-трансляциях. Но жизнь побеждает. И в конце непростого для всех года зрительные залы, пусть и наполовину, но заполнены. Символично, что именно сейчас самарцы увидят мировую премьеру - спектакль «Back to Life» («Возвращение к жизни») на сцене Самарского академического театра оперы и балета.

- Работала та же команда, что и над спектаклем «Три маски короля». Такого рода постановки привлекают в театр новых зрителей - молодых - тех, кто раньше на балеты не ходил. Молодежь стала ходить и на классические спектакли, это здорово, - отметил генеральный директор театра Сергей Филиппов.

«Back to Life» - особенный проект. Например, оркестр будет на сцене вместе с актерами равноправным участником спектакля.

- В этом спектакле соединяются музыка, театр, мода и современная балетная пластика, - объяснил название «балет-кутюр» хореограф-постановщик Юрий Смекалов, - История главной героини тесно связана с миром моды, поэтому костюмы имеют особое значение. Над ними работали самарские дизайнеры. Настоящий показ мод увидят зрители перед спектаклем.

Композитор Михаил Крылов отметил интересную закономерность:

-Первый спектакль, который мы поставили на сцене самарского театра, назывался «Три маски короля», и вскоре весь мир надел маски. Теперь мы ставим «Возвращение к жизни», и я надеюсь, что мы в наступающем году сможем вернуться к нормальной жизни.

Премьерные показы состоятся 12 и 13 декабря.