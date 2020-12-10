В Самаре на несколько дней перекроют улицу Ставропольскую

Власти Самары просят относиться с пониманием к временным неудобствам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрации Самары сообщили, что в середине декабря на несколько дней перекроют движение по улице Ставропольской в связи с проведением работ по подключению к централизованной сети водоснабжения объекта «Жилой дом по ул. Ставропольской в Промышленном районе г. Самара».

- В период с 08:00 14 декабря до 23:59 16 декабря 2020 года будет ограничено движение транспорта по ул. Ставропольской на участке от ул. Средне-Садовой до ул. Александра Матросова, - сообщили в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, в данный период изменится движение автобусного маршрута №205. В направлении «в город» автобус проследует по Ново-Вокзальной, Вольской и до 22 Партсъезда. «Из города» маршрут будет следовать без изменений.