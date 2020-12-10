В Тольятти может появиться парк «Патриот»

Дмитрий Азаров и Андрей Валериевич Картаполов Фото: Инстаграм/Дмитрий Азаров

Дмитрий Азаров на своей странице в социальных сетях рассказал, что провел встречу с замминистра обороны России Андреем Валериевичем Картаполовым. Глава региона показал заместителю министра главную гордость Самары – бункер Сталина.

- Куйбышев в военные годы был запасной столицей. Бункер – неотъемлемая часть истории, который построили всего за год для эвакуированных в Куйбышев представительств иностранных государств и руководителей страны, - рассказал Дмитрий Азаров.

Также губернатор показал Андрею Картаполову здание ОДО, которое за последние годы привели в порядок и убрали торговые точки поблизости. Сейчас в здании расположены военно-патриотические клубы и организации.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что переговорил с замминистра обороны РФ о возможности создания парка «Патриот» на базе комплекса имени Сахарова в Тольятти. Вероятно, что новый военно-патриотический парк может появиться в скором времени в Самарской области.