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Ква-ква-квакша: в Самарском зоопарке появилось три новых вида лягушек

Милая квакша, скромная рогатка и грозная лягушка-бык
Наталья АРТЯКОВА
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Австралийская квакша Фото: Самарский зоопарк

Австралийская квакша Фото: Самарский зоопарк

В зоопарке Самары пополнение в экзотическом отделении. Там поселились три новых вида амфибий.

- Удивительную и милую австралийскую квакшу, скромную и прекрасную рогатку, и важного и внушительного водоноса или лягушку-быка можно увидеть в Самарском зоопарке в помещении «Экзоты», - сообщили на официальной странице самарского питомника.

Увидеть экзотических амфибий можно каждый день с 10 до 17 часов. Работники зоопарка напоминают о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции на территории парка.

Жаба Рогатка Фото: Самарский зоопарк

Жаба Рогатка Фото: Самарский зоопарк

Водонос или Лягушка-бык Фото: Самарский зоопарк

Водонос или Лягушка-бык Фото: Самарский зоопарк

Живой уголок