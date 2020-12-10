Ква-ква-квакша: в Самарском зоопарке появилось три новых вида лягушек

Австралийская квакша Фото: Самарский зоопарк

В зоопарке Самары пополнение в экзотическом отделении. Там поселились три новых вида амфибий.

- Удивительную и милую австралийскую квакшу, скромную и прекрасную рогатку, и важного и внушительного водоноса или лягушку-быка можно увидеть в Самарском зоопарке в помещении «Экзоты», - сообщили на официальной странице самарского питомника.

Увидеть экзотических амфибий можно каждый день с 10 до 17 часов. Работники зоопарка напоминают о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции на территории парка.

Жаба Рогатка Фото: Самарский зоопарк