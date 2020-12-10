В Самаре проверят министерство строительства на конфликт интересов

В Самаре губернатор провел заседание антикоррупционной комиссии

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил проверить министерство строительства. Это поручение прозвучало во время заседания антикоррупционной комиссии, которое провел глава региона. Проверка будет комплексной, обращение в прокуратуру должно быть подготовлено в течение 10 дней. Губернатор объяснил, что необходимость проверки вызвана большим количеством обращений от общественных и псевдообщественных организаций.

- В предыдущий период по отдельным вопросам проводились проверки и профильным департаментом, и прокуратурой на предмет конфликта интересов, других возможных фактов, которые противоречат действующему законодательству. Но, тем не менее, обращения продолжают поступать, - отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона попросил подготовить обращение в прокуратуру, чтобы понять истинную картину, разобраться в вопросе и найти неурегулированные вопросы, если есть.

Также на заседании рассказали, что за год выявили 23 случая конфликта интересов, а в некоторых случаях сотрудники, в отношение которых проводилась проверка, уволились по собственному желанию. Глава региона отметил, что в таких случаях увольнять нужно за утрату доверия.

На заседании губернатор представил нового начальника департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции.