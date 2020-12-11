Александр Хинштейн поставил самарскую управляющую компанию «на место»

После вмешательства Александра Хинштейна начали ремонтировать подъезд в одном из самарских домов

Жители дома №417 на проспекте Кирова в Самаре составили коллективное обращение в адрес депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна. В письме авторы жаловались на бездействие своей управляющей компании. Под обращением подписалось 35 человек.

- В нашем доме коммуникации не ремонтировались с 1984 года, в некоторых квартирах уже образовалось по несколько свищей на трубах, которые затянуты хомутами. Труба стояка настолько забита, что вода даже не доходит до 12 этажа. Кроме того, после пожара в подъезде 3 года назад, стены до сих пор не покрашены, так и остались обгоревшими, - пишут жильцы дома депутату.

Как выяснилось, дом находится на попечении управляющей компании «Приволжское ПЖРУ». Александр Хинштейн направил запросы в администрацию Промышленного района и Госжилинспекцию Самарской области, и после этого дело сдвинулось с «мертвой точки» - отремонтировали обгоревший подъезд и начали проводить замену водопроводный и канализационных труб.

Жильцы поблагодарили депутата за решение, казалось бы, простых проблем жителей Самары. Благодаря вмешательству Александра Хинштейна, управляющая компания начала выполнять свою непосредственную работу, которая не делалась годами.

- Спасибо за то, что Вы находите время и отзываетесь на просьбы людей, и ставите нерадивых чиновников «на место», - пишут жители дома №417 на проспекте Кирова в благодарственном письме депутату.