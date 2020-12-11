В жилом комплексе «Волгарь» откроют Парк дружбы народов

Дмитрий Азаров и Ростислав Хугаев обсудили ход строительства Парка дружбы народов в Куйбышевском районе

10 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с руководителем региональной общественной организации «Союз народов Самарской области» Ростиславом Хугаевым. На совещании стороны обсудили ход работ по созданию Парка дружбы народов в жилом комплексе «Волгарь».

- Парк дружбы народов представляет собой архитектурный ансамбль из 22 подворий, которые раскрывают культуру этносов, проживающих на территории Самарской области, - отметил руководитель Союза народов Самарской области.

По задумке, в каждом подворье будет организована этнографическая интерактивная комната и лингафонные кабинеты. Планируется разместить на территории парка национальную библиотеку, ремесленную мастерскую, а также Дом национальностей и ЗАГС.

Ростислав Хугаев рассказал, что общественники Союза народов сейчас готовят книгу о культуре и традициях народов Самарской губернии. Пилотный образец будущей энциклопедии был представлен главе региона.

- Качество издания на высоте, благодарю за проделанную работу. Безусловно, это будет интересно не только местным жителям, но и гостям региона, - отметил Дмитрий Азаров.

Тиражированные издания книги о культуре этносов Самарской губернии будут представлены в Парке дружбы народов.