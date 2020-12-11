Друг Ассоли Мирамир: Как в Самаре называли детей в 2020 году

Родители к выбору имен для детей подходят со всем креативом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ЗАГСе Самарской области поделились статистикой, касающейся новорожденных, в 2020 году. За 11 месяцев в регионе родилось более 25 тыс малышей. Однако рождаемость оказалась немного ниже, чем в прошлом году.

В основном родители были достаточно традиционны в выборе имен для детей. Так, самыми популярными мужскими именами стали Артем, Саша, Миша и Максим. В десятке также Роман, Дмитрий, Матвей, Кирилл, Егор и Иван.

Девочек чаще всего называли Софией, Викторией, Марией и Анной. Чуть меньше родилось Полин, Алис, Ев и Насть.

Конечно же, нашлись и те родители, которые решили изумить окружающих необычным именем для ребенка. В Самаре появилась на свет в 2020 году Волга и Кассиопея. В семье мечтателей дочку назвали Ассоль, было также много поклонников Древней Руси и патриотических традиций: детей они называли Ермаком, Силантием, Лучезаром, Славяной, Марфой, Ефросиньей.

Одного мальчика назвали Мирамир - видимо, мечтая о мире для всего мира. А девочку- наверное, не определившись, Мия-Амалия.

Появился на свет в Самаре и тезка знаменитого поэта Волошина - Макисмилиан, и красотка Владимира - может быть, в честь президента, сделавшего щедрые подарки в этом году тем, кто решится на пополнение в семье.