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Самарцы пожаловались на грязь на дорогах из-за реагентов

Владимир Василенко пообещал рассмотреть новые предложения на рынке реагентов
Вячеслав СОРОКИН
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Грязные зимние дороги самарцы называют визитной карточкой города

Грязные зимние дороги самарцы называют визитной карточкой города

Фото: Вячеслав СОРОКИН

Жители Самары пожаловались на грязь на улицах из-за используемых реагентов. Обсуждение ситуации развернулось в Twitter.

Как ранее сообщали в мэрии города, на дорогах использовали порядка 4-х тыс. тонн "Бионорда" и песчано-соляной смеси. В администрации отмечают, что дороги должны стать менее скользкими после применения этих смесей, однако жители города жалуются, что на дорогах по-прежнему скользко, а после использования реагентов еще и грязно.

Самарцы спрашивают: "Где чистая и красивая зима?" А также интересуются, почему не используют другие реагенты и приводят в пример другие города, где нет подобной грязи на дорогах, отмечая, что "это какая-то визитная карточка города", имея в виду Самару.

"Мне тоже хочется ездить по сухой дороге. Тем более, что в зимний период я также бываю за рулем. Давайте искать грань между чистотой и безопасностью. Я выбираю безопасность", - написал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Он также отметил, что в рамках зимнего сезона-2021/22 готов рассмотреть возможные варианты по новым реагентам. "Хорошо, что на рынке появляются новые предложения. Изучим и рассмотрим", - написал Василенко.