Стало известно, сколько самарцев развелись в 2020 году

И свадеб, и разводов в Самарской области стало меньше Фото: Михаил ФРОЛОВ

Росстат обнародовал статистические данные о населении Самары в 2020 году. Выяснилось, что естественная убыль в этом году выше, чем в предыдущем. Разница между смертностью и рождаемостью - 17 7134 человек. Всего за год родились 23 317 человек - это меньше, чем в прошлом году, несмотря на январское объявленное президентом повышение маткапитала и подарки для каждого малыша в Самарской области.

Также в службе статистики посчитали, как часто жители региона в этом году женились. Здесь, наверняка, свое влияние оказала пандемия. Долгое время нельзя было на свадьбу звать гостей, ЗАГСы работали с ограничениями. Поэтому браков оказалось меньше на 2719.

Удивительно, но и разводов оказалось меньше, чем в минувшем году. 10416 пар распались за год - это меньше на 744. Возможно, здесь также сыграл свою роль тот факт, что ЗАГСы были долгое время закрыты. А результаты отложенного спроса, возможно, отразятся еще в статистике последних двух месяцев года.