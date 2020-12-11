"Единая Россия" приостановила членство в партии самарского депутата, у которого нашли наркотики

"Единая Россия" приостановила членство в партии Дениса Штейна

"Единая Россия" приостановила членство в партии депутата по Советскому району Дениса Штейна, который подозревается в приготовлении к сбыту наркотических средств. Об этом говорится в сообщении партии.

"Решением местного политического совета партии "Единая Россия" Советского внутригородского района г.о. Самара, решен вопрос о приостановлении членства Дениса Штейна в партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.

Как отмечают в партии, возбуждение уголовного дела в отношении Штейна стало неожиданностью для его коллег и знакомых. При этом во всех случаях, связанными со следственными действиями в отношении членов "Единой России", применяется подобная мера, сказано в сообщении партии.

По версии следствия, подозреваемый приобрел с целью сбыта мефедрон массой не менее 311,05 грамма.

Расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.